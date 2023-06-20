Україна виконала 2 із 7 умов для вступу в ЄС, але звіт буде “позитивним” – ЗМІ
Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі. Водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий, попри повномасштабну війну з Росією.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два дипломатичні джерела в ЄС.
У попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.
– Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати, – зазначило одне із джерел видання.
Третє дипломатичне джерело ЄС додало, що в Брюсселі “станом на цю мить ніколи б не використали негативний тон щодо України”.
– У судовій реформі спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно здійснити. Не все є задовільним, – додав співрозмовник Reuters.
Зазначимо, що проміжний звіт щодо виконання Україною, а також Молдовою та Грузією рекомендацій Єврокомісії – буде представлений послам держав ЄС у середу, 21 червня, й на зустрічі міністрів закордонних справ у Стокгольмі в четвер.