Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине: Резников сообщил детали
Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на €2,95 млрд на 2023-2028 годы.
Об этом в Тwitter сообщил министр обороны Алексей Резников, отметив, что это “отличная новость из Копенгагена”.
Он поблагодарил датских чиновников и народ за поддержку Украины.
— Каждое рычание Леопарда и залп Цезаря — это салют в вашу честь. А ваше участие в “птичьей коалиции” прибавит этому оркестру и звуки с неба, которых мы так жаждем, — написал Резников.
Недавно стало известно, что власти Дании поддерживают передачу Украине истребителей F-16, однако это произойдет только при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.
Дания имеет 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Однако сейчас Копенгаген заменяет F-16 на более современные самолеты F-35.