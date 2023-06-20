Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине: Резников сообщил детали

Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на €2,95 млрд на 2023-2028 годы.

Об этом в Тwitter сообщил министр обороны Алексей Резников, отметив, что это “отличная новость из Копенгагена”.

Он поблагодарил датских чиновников и народ за поддержку Украины.

— Каждое рычание Леопарда и залп Цезаря — это салют в вашу честь. А ваше участие в “птичьей коалиции” прибавит этому оркестру и звуки с неба, которых мы так жаждем, — написал Резников.

Недавно стало известно, что власти Дании поддерживают передачу Украине истребителей F-16, однако это произойдет только при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Дания имеет 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Однако сейчас Копенгаген заменяет F-16 на более современные самолеты F-35.

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