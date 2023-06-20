Данія затвердила новий пакет військової допомоги Україні: Резніков повідомив деталі

Данія затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на €2,95 млрд на 2023-2028 роки.

Про це у Тwitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, зазначивши, що це “чудова новина з Копенгагена”.

Він подякував данським чиновникам та народу за підримку України.

– Кожне гарчання Леопарда і залп Цезаря – це салют на вашу честь. А ваша участь у “пташиній коаліції” додасть цьому оркестру звуків із неба, яких ми так прагнемо, – написав Резніков.

Нещодавно стало відомо, що влада Данії підтримує передання Україні винищувачів F-16, однак це станеться лише за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Копенгаген замінює F-16 на сучасніші літаки F-35.

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