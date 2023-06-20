Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Словакия присоединилась к странам, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем блоге в Twitter.
— Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв, — написал он.
Кроме того, на решение словацких парламентариев в своем Twitter отреагировал и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Словакия присоединилась к растущему количеству стран, которые признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Этот акт исторической справедливости служит строгим напоминанием о нашей ответственности за то, чтобы обидчики не оставались безнаказанными. Спасибо, Словакия, — написал он.
На сегодня Голодомор геноцидом украинского народа официально признали более 30 стран мира, к которым присоединились Католическая церковь и Вселенский патриархат.
Кроме того, в середине декабря прошлого года Европейский парламент принял резолюцию в связи с девяностой годовщиной Голодомора в Украине, в которой он также признается геноцидом народа Украины.
Этому предшествовал закон, принятый Верховной Радой Украины от 28 ноября 2006 года, в котором Голодомор 1932-1933 годов в Украине признается геноцидом украинцев.
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