Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

Словаччина приєдналась до країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму блозі в Twitter.

– Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв, – написав він.

Крім того, на рішення словацьких парламентарів у своєму Twitter відреагував і очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Словаччина приєдналася до зростаючої кількості країн, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Цей акт історичної справедливості слугує суворим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб кривдники не залишалися безкарними. Дякуємо, Словаччино, – написав він.

Станом на сьогодні Голодомор геноцидом українського народу офіційно визнали понад 30 країн світу, до яких приєднались Католицька церква та Вселенський патріархат.

Крім того, у середині грудня минулого року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу дев’яностих роковин Голодомору в Україні, в якій також Голодомор визнається геноцидом народу України.

Цьому передував закон, ухвалений Верховною Радою України від 28 листопада 2006 року, в якому Голодомор 1932 — 1933 років в Україні визнається геноцидом українців.

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