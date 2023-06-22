Есть наше движение вперед: Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте

Украинские силы обороны имеют прогресс на фронте и продвигаются вперед, уничтожая врага.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 21 июня.

— Первое. Фронт. Жесткие бои. Юг — уничтожаем врага. Донецкая область — уничтожаем врага. Купянское направление — что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что на Юге есть наше движение вперед, за что поблагодарил украинских воинов. В то же время на Востоке украинские защитники держат оборону.

— И особенно благодарен, ребята, за каждый сбитый российский вертолет. Каждое такое сбивание — важно, — сказал он.

Также украинский лидер рассказал о специальной Конференции по восстановлению Украины, которая 21 июня началась в Лондоне.

— Я благодарю, Британия, за новый пакет финансовой поддержки. Спасибо, Америка, за пакет помощи нашей инфраструктуре и энергетике. Спасибо, Евросоюз, за представленный госпожой президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовый инструмент для нашего восстановления объемом €50 млрд, — заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что эта Конференция в Лондоне проводится не просто для того, чтобы сгенерировать усилия государств, которые являются партнерами Украины, но и потому, чтобы украинскую трансформацию поддержал и международный бизнес.

— Сейчас в Британии работает украинская делегация — правительство, Офис, Верховная Рада, общественный сектор. Каждый аспект украинского восстановления и дальнейшего развития нашего государства будет представлен именно тем деятелям мирового бизнеса, чье внимание непосредственно нужно нам: нашим индустриям, городам, общинам, стране в целом, — пояснил президент.

Глава государства говорит, что задачей Украины сегодня является моральное лидерство украинского народа в трансформации в экономическое лидерство страны.

— Все предпосылки для этого есть, прежде всего у наших людей, у нашего прекрасного крепкого народа, — сказал он.

Президент также сообщил, что сегодня наконец был утвержден новый пакет санкций Евросоюза против России, а часть из его норм была ранее подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака.

— Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций. Это сейчас одна из приоритетных задач, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что все партнеры Украины полностью осведомлены о том, насколько критично перекрыть все пути обхода санкций, поскольку государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право.

— Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России — это зло и смерть, — сказал президент.

Он также рассказал, что сегодня принял верительные грамоты от послов иностранных государств, которые прибыли в Украину. Речь идет о послах из Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии. Всего в Украине возобновили работу более 60 посольств и представительств государств из более 20 представительств международных организаций.

— Работать в Украине, работать с Украиной — это верить в Украину и в украинцев. Мир с нами несмотря на все, что пытается делать государство-зло против нас. 483-й день полномасштабной войны. Именно на нашем государстве сфокусированы глобальные надежды. И наши люди оправдают эти надежды. Свобода победит. Украина победит, — сказал он.

Источник : Офис президента

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