Є наш рух вперед: Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Українські Сили оборони мають прогрес на фронті та просуваються вперед, знищуючи ворога.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 21 червня.

– Перше. Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що на Півдні є наш рух уперед, за що подякував українським воїнам. Водночас на Сході українські захисники тримають оборону.

– І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе, – сказав він.

Також український лідер розповів про спеціальну Конференцію щодо відновлення України, яка 21 червня розпочалася в Лондоні.

– Я дякую, Британіє, за новий пакет фінансової підтримки. Дякую, Америко, за пакет допомоги нашій інфраструктурі та енергетиці. Дякую, Євросоюзе, за представлений пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для нашої відбудови обсягом у €50 млрд, – заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що ця Конференція в Лондоні проводиться не просто для того, щоб згенерувати зусилля держав, які є партнерами України, а й тому, щоб українську трансформацію підтримав і міжнародний бізнес.

– Зараз у Британії працює українська делегація – уряд, Офіс, Верховна Рада, громадський сектор. Кожен аспект українського відновлення й подальшого розвитку нашої держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам: нашим індустріям, містам, громадам, країні загалом, – пояснив президент.

Глава держави каже, що завданням України сьогодні є моральне лідерство українського народу у трансформації в економічне лідерство країни.

– Всі передумови для цього є, передусім у наших людей, у нашого прекрасного міцного народу, – сказав він.

Президент також повідомив, що сьогодні нарешті було затверджено новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, а частина з його норм була раніше підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака.

– Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій. Це зараз одне з пріоритетних завдань, – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що усі партнери України повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій, оскільки держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право.

– Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть, – сказав президент.

Він також розповів, що сьогодні прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну. Йдеться про послів з Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії. Загалом в Україні відновили роботу понад 60 посольств і представництв держав із більш ніж 20 представництв міжнародних організацій.

– Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас. 483-й день повномасштабної війни. Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії. І наші люди виправдають ці надії. Свобода переможе. Україна переможе, – сказав він.

Джерело : Офіс президента

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