Зеленский озвучил единственное условие для переговоров с Россией
Украина никогда не сядет за стол переговоров, кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на украинской территории.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
Глава государства отметил, что для завершения войны на этом этапе необходимы победы на поле боя.
— Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины, — сказал Зеленский.
В мае высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия будет готова к переговорам с Украиной только в случае победы в войне.
Чуть ранее глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что Украина готова к переговорам с Кремлем только для обсуждения капитуляции российской армии и выплат репараций Киеву.
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