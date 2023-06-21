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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский озвучил единственное условие для переговоров с Россией

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина никогда не сядет за стол переговоров, кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на украинской территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Глава государства отметил, что для завершения войны на этом этапе необходимы победы на поле боя.

— Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины, — сказал Зеленский.

В мае высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия будет готова к переговорам с Украиной только в случае победы в войне.

Чуть ранее глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что Украина готова к переговорам с Кремлем только для обсуждения капитуляции российской армии и выплат репараций Киеву.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Росія, Украина
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