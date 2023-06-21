Зеленський озвучив єдину умову для переговорів з Росією
Україна ніколи не сяде за стіл переговорів, хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на українській території.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.
Глава держави зазначив, що для завершення війни на цьому етапі необхідні перемоги на полі бою.
— Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України, – сказав Зеленський.
У травні високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що Росія буде готова до переговорів з Україною лише у випадку перемоги у війні.
Трохи раніше очільник Міноборони Олексій Резніков заявляв, що Україна готова до переговорів з Кремлем лише для обговорення капітуляції російської армії та виплат репарацій Києву.
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