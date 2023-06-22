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Украина
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Может повлечь событие, не имеющее аналогов в современной истории войн. Эксперт о взрыве на Чонгарском мосту

Чонгарський міст

В результате удара по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с временно оккупированным Крымом, колоссальная группировка российских войск может быть закрыта на Юге.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что основная масса российских сил и средств на Юге сконцентрирована в неком параллелограмме, основным замыслом которого является обеспечение максимально комфортного бегства с материкового Юга, в случае прорыва линий обороны украинской армией.

— Такая структура обеспечивала выход группировки оккупантов на Крым через два основных логистических узла — Армянск и Чонгар. Но теперь на Чонгаре что-то случилось и, вероятно, это “что-то” только прелюдия перед куда более серьезным действом. Фактически, в ближайшее время группировка российских войск может остаться без одного из путей отхода, а выводить через Армянск всю группу войск — это еще тот логистический ад, — указывает эксперт.

Коваленко добавляет, что существует вероятность того, что “колоссальная группировка войск РФ может быть закрыта на Юге, что станет событием, которое не имеет аналогов в современной истории войн”.

Чонгар — Взрыв на Чонгарском мосту может вызвать событие, не имеющее аналогов в современной истории войн

Олександр Коваленко/Telegram

Ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, после взрыва стало невозможно заехать в Крым из временно оккупированной Запорожской области. 

Источник: Александр Коваленко

Фото из Telegram-каналов

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