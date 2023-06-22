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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Може спричинити подію, що не має аналогів у сучасній історії воєн. Експерт про вибух на Чонгарському мосту

Чонгарський міст

В результаті удару по Чонгарському мосту, який сполучає Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом, колосальне угруповання російських військ може бути закрите на Півдні.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що більшість російських сил і засобів на Півдні сконцентрована в такому собі паралелограмі, основним задумом якого є забезпечення максимально комфортної втечі з материкового Півдня, у разі прориву ліній оборони українською армією.

– Така структура забезпечувала вихід угруповання окупантів на Крим через два основних логістичних вузли – Армянськ і Чонгар. Але тепер на Чонгарі щось трапилося і, ймовірно, це “щось” тільки прелюдія перед куди серйознішим дійством. Фактично, найближчим часом угруповання російських військ може залишитися без одного зі шляхів відходу, а виводити через Армянськ усю групу військ – це ще те логістичне пекло, – вказує експерт.

Коваленко додає, є ймовірність того, що “колосальне угруповання військ РФ може бути закрите на Півдні, й це стане подією, яка не має аналогів у сучасній історії воєн”.

Чонгар – Вибух на Чонгарському мосту може спричинити подію, що не має аналогів у сучасній історії воєн

Олександр Коваленко/Telegram

Вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, після вибуху стало неможливо заїхати до Криму із тимчасово окупованої Запорізької області.

Джерело: Олександр Коваленко

Фото з Telegram-каналів

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