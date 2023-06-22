Може спричинити подію, що не має аналогів у сучасній історії воєн. Експерт про вибух на Чонгарському мосту

В результаті удару по Чонгарському мосту, який сполучає Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом, колосальне угруповання російських військ може бути закрите на Півдні.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що більшість російських сил і засобів на Півдні сконцентрована в такому собі паралелограмі, основним задумом якого є забезпечення максимально комфортної втечі з материкового Півдня, у разі прориву ліній оборони українською армією.

– Така структура забезпечувала вихід угруповання окупантів на Крим через два основних логістичних вузли – Армянськ і Чонгар. Але тепер на Чонгарі щось трапилося і, ймовірно, це “щось” – тільки прелюдія перед куди серйознішим дійством. Фактично, найближчим часом угруповання російських військ може залишитися без одного зі шляхів відходу, а виводити через Армянськ усю групу військ – це ще те логістичне пекло, – вказує експерт.

Коваленко додає, є ймовірність того, що “колосальне угруповання військ РФ може бути закрите на Півдні, й це стане подією, яка не має аналогів у сучасній історії воєн”.

Вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, після вибуху стало неможливо заїхати до Криму із тимчасово окупованої Запорізької області.

Джерело: Олександр Коваленко

Фото з Telegram-каналів

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.