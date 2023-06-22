Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного информатора ГРУ РФ. Он корректировал российские воздушные удары по городу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указано, что по наводке злоумышленника россияне обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены шесть мирных жителей и повреждены их дома.
Также вражеский пособник передавал агрессору места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра.
Прежде всего российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в частности танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.
По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству в начале этого года.
— В поле зрения захватчиков он попал как активный пользователь прокремлевских Телеграмм-каналов, где регулярно размещал собственные антиукраинские комментарии под фейковыми новостями. Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал “нужные” сведения или “в темную” использовал своих знакомых, — отмечают правоохранители.
Задержали мужчину во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города. Во время обысков по его месту жительства обнаружен мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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