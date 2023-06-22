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Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ

Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного информатора ГРУ РФ. Он корректировал российские воздушные удары по городу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что по наводке злоумышленника россияне обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены шесть мирных жителей и повреждены их дома.

Также вражеский пособник передавал агрессору места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра.

Прежде всего российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в частности танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.

Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ
Наводил ракеты на заводы Николаева. СБУ задержала агента РФ

По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству в начале этого года.

— В поле зрения захватчиков он попал как активный пользователь прокремлевских Телеграмм-каналов, где регулярно размещал собственные антиукраинские комментарии под фейковыми новостями. Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал “нужные” сведения или “в темную” использовал своих знакомых, — отмечают правоохранители.

Задержали мужчину во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города. Во время обысков по его месту жительства обнаружен мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
Николаевская область, СБУ
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