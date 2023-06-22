Наводив ракети на заводи Миколаєва. СБУ затримала агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаєві ще одного інформатора ГРУ РФ. Він коригував російські повітряні удари по місту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що за наведенням зловмисника росіяни обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено шістьох мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Також ворожий поплічник передавав агресору місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів із боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема танків Leopard і бойових машин піхоти Bradley.

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці на початку цього року.

– У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами. Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував “потрібні” відомості або “в темну” використовував своїх знайомих, – зазначають правоохоронці.

Затримали чоловіка під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста. Під час обшуків за його місцем проживання виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Джерело : СБУ

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