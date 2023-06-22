Партнеры передали Украине 45 советских самолетов — CNN

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры передали Украине 45 самолетов советского производства.

Об этом сообщает CNN.

Большинство из них — истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

При этом указано, что Су-25 — устаревшие самолеты, впервые представленные в 1980-х годах. Они — легкая добыча для российских Су-35, имеющих более современные радары и ракеты большой дальности.

Украинский пилот с позывным Джус указывает, что Украина смогла снизить эффективность российских истребителей, перейдя на новую тактику. Однако передача F-16 могла бы сделать контрнаступление украинских защитников более эффективным и безопасным.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что государства, вошедшие в так называемую коалицию истребителей для Украины, рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на самолетах F-16.

Источник : CNN

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