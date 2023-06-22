Партнери передали Україні 45 радянських літаків – CNN

Із початку повномасштабного вторгнення РФ партнери передали Україні 45 літаків радянського виробництва.

Про це повідомляє CNN.

Більшість з них – винищувачі МіГ-29 і штурмовики Су-25.

Водночас зазначено, що Су-25 – застарілі літаки, вперше представлені в 1980-х роках. Вони – легка здобич для російських Су-35, що мають більш сучасні радари і ракети великої дальності.

Український пілот з позивним Джус вказує, що Україна змогла зменшити ефективність російських винищувачів, перейшовши на нову тактику. Однак передання F-16 могло б зробити контрнаступ українських захисників більш ефективним та безпечним.

Раніше видання Politico з посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що держави, які увійшли до так званої коаліції винищувачів для України, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на літаках F-16.

Джерело : CNN

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