Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Depositphotos

На оккупированной части Херсонской области Россия сформировала специальные группы, чтобы убрать и спрятать тела погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Конечно, есть информация, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова катастрофа мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает, пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть, — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает разведке, спецслужбам получать нужную информацию.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Каховська ГЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Радиация не спрашивает, кто нейтральный: Зеленский призвал мир отреагировать на ситуацию на ЗАЭС
Володимир Зеленський
Миллиарды долларов ущерба: Всемирный банк обнародует отчет о подрыве ГЭС — Шмыгаль
Денис Шмигаль
После взрывов в Херсоне начался пожар, слышны автоматные очереди
РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
Украина проведет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать РФ – Кулеба
ЗСУ на фронті
Жизнь на Острове остановилась: как жители Херсона спасались после подрыва Каховской ГЭС
Херсон
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь