РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский

На оккупированной части Херсонской области Россия сформировала специальные группы, чтобы убрать и спрятать тела погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Конечно, есть информация, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова катастрофа мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает, пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть, — подчеркнул глава государства.