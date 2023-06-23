РФ сформировала на Херсонщине спецгруппы для сокрытия тел погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
На оккупированной части Херсонской области Россия сформировала специальные группы, чтобы убрать и спрятать тела погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Конечно, есть информация, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова катастрофа мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает, пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть, — подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил всех, кто помогает разведке, спецслужбам получать нужную информацию.
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