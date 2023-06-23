РФ сформувала на Херсонщині спецгрупи для приховування тіл загиблих через підрив ГЕС – Зеленський

На окупованій частині Херсонської області Росія сформувала спеціальні групи, щоб прибрати і сховати тіла загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це під час свого відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

– Звичайно, маємо інформацію, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова катастрофа замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить, намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили і в Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати, – наголосив глава держави.