РФ сформувала на Херсонщині спецгрупи для приховування тіл загиблих через підрив ГЕС – Зеленський
На окупованій частині Херсонської області Росія сформувала спеціальні групи, щоб прибрати і сховати тіла загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це під час свого відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.
– Звичайно, маємо інформацію, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова катастрофа замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить, намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили і в Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати, – наголосив глава держави.
Він подякував усім, хто допомагає розвідці, спецслужбам отримувати потрібну інформацію.
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