Если РФ выиграет войну, то как дикий зверь набросится на другие страны – Дуда

России нельзя позволить выиграть полномасштабную войну против Украины, поскольку в таком случае агрессор совершит атаку на другие государства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам.

Он озвучил несколько причин, почему победа Украины важна. Во-первых, наивысшего уважения и поддержки заслуживает героизм украинских воинов и простых украинцев.

Поэтому абсолютным условием справедливого завершения войны будет только победа Украины.

– Народ, таким образом защищающийся от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена, – для меня является чем-то естественным, что его просто необходимо поддерживать… Справедливость – на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну. Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается, – отметил Дуда.

Во-вторых, по его словам, в случае победы РФ “продолжит наступать”. Это лишь разожжет ее империалистические амбиции.

Президент Польши сравнил Россию с диким зверем, который нападает на людей. Он добавил, что в подобных случаях дикого зверя обычно выслеживают и застреливают, поскольку он стал опасным.

– Так же и с Россией: если РФ “съест” Украину, даже частично, она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны – Польшу, страны Балтии, страны бывшей сферы влияния Советского Союза, — подчеркнул Дуда.

Польский лидер предположил, что, возможно, другие страны Запада этого не понимают. Однако в Польше это прекрасно осознают.

Анджей Дуда также описал свое видение, каким должно быть справедливое завершение войны. Речь идет о двух аспектах.

Во-первых, Украина должна освободить все свои территории в международно-признанных границах. А во-вторых, РФ должна выплатить компенсацию за весь ущерб, причиненный нашему государству, его инфраструктуре и украинцам.

Дуда уточнил, что только в таком случае можно будет говорить о возобновлении верховенства международного права.

– Чем скорее эти деньги будут получены от РФ, хотя бы через использование замороженных российских активов в мире для восстановления Украины… тем быстрее будет восстановлена справедливость. И тем скорее мы вернемся к нормальному миру, – заявил польский лидер.

Не так давно Анджей Дуда отмечал, что в Украине сейчас решается судьба мира. Он призвал создать механизмы, обеспечивающие долгосрочную поддержку нашей страны.

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