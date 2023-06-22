Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Україна
Вероніка Бойко, Журналістка Факти ICTV
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Росії не можна дозволити виграти повномасштабну війну проти України, оскільки в такому разі агресор скоїть атаку на інші держави.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ексклюзивному інтерв’ю українським журналістам.

Він озвучив кілька причини, чому перемога України є важливою. По-перше, на найвищу повагу та підтримку заслуговує героїзм українських воїнів та простих українців.

Тому абсолютною умовою справедливого завершення війни буде лише перемога України.

– Народ, який так захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена і озброєна… Для мене є чимось природним, що його просто необхідно підтримувати… Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається, – зазначив Дуда.

По-друге, за його словами, в разі перемоги РФ “продовжить наступати”. Це лише розпалить її імперіалістичні амбіції.

Президент Польщі порівняв Росію із диким звіром, який нападає на людей. Він додав, що в подібних випадках дикого звіра зазвичай вистежують і застрелюють, оскільки він став небезпечним.

– Так само і з Росією: якщо РФ “з’їсть” Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни: Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу, – наголосив Дуда.

Польський лідер припустив, що, можливо, інші країни Заходу цього не розуміють. Однак у Польщі це прекрасно усвідомлюють.

Анджей Дуда також описав своє бачення, яким має бути справедливе завершення війни. Йдеться про два аспекти.

По-перше, Україна має звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. А по-друге, РФ має виплатити компенсацію за всю шкоду, завдану нашій державі, її інфраструктурі та українцям.

Дуда уточнив, що лише в такому випадку можна буде говорити про відновлення верховенства міжнародного права.

– Чим швидше ці гроші будуть отримані від РФ, хоча б через використання заморожених російських активів у світі для відновлення України.., тим швидше буде відновлена справедливість. І тим швидше ми повернемося до нормального світу, – заявив польський лідер.

Нещодавно Анджей Дуда зазначав, що в Україні зараз вирішується доля світу. Він закликав створити механізми, які забезпечать довгострокову підтримку нашої країни.

Читайте також
Франція, Німеччина та Польща підтримуватимуть Україну, поки триває робота над гарантіями безпеки – FT
Макрон Дуда Шольц

Анджей Дуда, Війна в Україні, Польща, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія намагалася вдарити Кинджалами по дамбі у Кривому Розі – Подоляк
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
СБУ
Дуда – тим, хто закликає Україну до компромісу з РФ: Пропоную віддати власні території
Анджей Дуда
Зачепить не тільки Україну: в Держатомрегулюванні оцінили ризики підриву Запорізької АЕС
Запорізька АЕС
$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми
Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь