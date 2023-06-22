Якщо РФ виграє війну, то як дикий звір накинеться на інші країни – Дуда

Росії не можна дозволити виграти повномасштабну війну проти України, оскільки в такому разі агресор скоїть атаку на інші держави.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ексклюзивному інтерв’ю українським журналістам.

Він озвучив кілька причини, чому перемога України є важливою. По-перше, на найвищу повагу та підтримку заслуговує героїзм українських воїнів та простих українців.

Тому абсолютною умовою справедливого завершення війни буде лише перемога України.

– Народ, який так захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена і озброєна… Для мене є чимось природним, що його просто необхідно підтримувати… Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається, – зазначив Дуда.

По-друге, за його словами, в разі перемоги РФ “продовжить наступати”. Це лише розпалить її імперіалістичні амбіції.

Президент Польщі порівняв Росію із диким звіром, який нападає на людей. Він додав, що в подібних випадках дикого звіра зазвичай вистежують і застрелюють, оскільки він став небезпечним.

– Так само і з Росією: якщо РФ “з’їсть” Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни: Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу, – наголосив Дуда.

Польський лідер припустив, що, можливо, інші країни Заходу цього не розуміють. Однак у Польщі це прекрасно усвідомлюють.

Анджей Дуда також описав своє бачення, яким має бути справедливе завершення війни. Йдеться про два аспекти.

По-перше, Україна має звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. А по-друге, РФ має виплатити компенсацію за всю шкоду, завдану нашій державі, її інфраструктурі та українцям.

Дуда уточнив, що лише в такому випадку можна буде говорити про відновлення верховенства міжнародного права.

– Чим швидше ці гроші будуть отримані від РФ, хоча б через використання заморожених російських активів у світі для відновлення України.., тим швидше буде відновлена справедливість. І тим швидше ми повернемося до нормального світу, – заявив польський лідер.

Нещодавно Анджей Дуда зазначав, що в Україні зараз вирішується доля світу. Він закликав створити механізми, які забезпечать довгострокову підтримку нашої країни.

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