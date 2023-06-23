Жизнь на Острове остановилась: как жители Херсона спасались после подрыва Каховской ГЭС

Жительница Херсона Инна рассказала, как эвакуировалась из города после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС.

В то, что микрорайон Остров уйдет под воду, женщине слабо верилось даже в тот день, 6 июня 2023 года.

О подрыве россиянами Каховской ГЭС Инне рассказала дочь, которая с началом войны уехала в Германию.

— Когда выехали из Острова — воды еще не было. Мы выехали рано утром, а вода начала прибывать. Мне около 6 утра позвонила дочь. Говорит: Мама, просыпайся, такое произошло! Выхожу на улицу: воды нет, людей нет, ничего не могу понять. Но она все время говорила: Давай, собирайся, начинается эвакуация, будут автобусы. Даже сказала, куда бежать, — вспомнила женщина.

Инна позвала трех соседок. Сейчас они находятся в помещении, которое называют модным словом “хаб”, внешне оно похоже на больничную палату.

Женщины живут в одной комнате на шесть человек. Все их пожитки — схваченные на скорую руку теплые вещи и документы.

— На улице — жара, а я все, что успела взять — теплые штаны и теплый свитер. Ни щетки, ни полотенца, ничего. Я собралась за полчаса. Увидела лекарства, бросила, увидела штаны — бросила. За сумку — и бежать. Пришли в магазин, там автобусы были. Села, сумку открыла и поняла, что ничего не взяла. Ну, волонтеры нам все привезли. И одежду, и зубные щетки, еду, воду, — сказала Инна.

Ее соседка по комнате — Людмила — радуется фонарику. Его тоже подарили волонтеры. После всего пережитого здесь начали ценить даже мелочи.

Людмила плохо двигается, поэтому эвакуировалась на скорой помощи. Водитель спасал людей, рискуя жизнью.

— Стреляли по нам очень. Нас вывозил волонтер из другой страны. Он маневрировал между теми взрывами, слава Богу, что остались живы, здоровы. Но тяжело очень, — призналась Людмила.

Женщины говорят, что из их дома выехали все. Еще три дня с начала наводнения некоторые ждали, что, может, вода отойдет. Но потом стало понятно, что жизнь на Острове остановилась.

Водой затопило нижние этажи. Ни лекарств, ни питьевой воды, ни еды. Единственный расчет — на волонтеров.

Госпожа Инна жила на втором этаже. Хотя по их микрорайону чуть ли не ежедневно били россияне, люди к обстрелам привыкли.

У нее был, как это называют местные, бутик — небольшой магазинчик на базаре. Но очевидно, все, что не добили россияне, уничтожили вода и ил. Время для нее остановилось.

Женщина ждет любой возможности уехать к дочери — в Германию. Теперь ее мало что держит в Херсоне. Пока есть время — решает кроссворды, которые ей привезли волонтеры, читает рецепты, хотя готовить женщине не на чем.

Тем временем многие улицы Херсона уже досыхают. Улица Воронцовская, с которой эвакуировали людей, заставлена лодками, которые, кажется, увязли в иле.

Одна стоит как память о той страшной неделе. Владелец магазина Алексей Гесин сушит на ней книги.

В его магазине на полу до сих пор влажно, консервы и другие продукты уже имеют товарный вид, а цен мужчина принципиально не поднимает.

Говорит, что в этой жизни хоть что-то должно быть стабильным. Во время российской оккупации со стены он принципиально не снял флаг.

— Сюда приходили люди, которые хотели получить последние новости. Здесь была так называемая свободная зона, где обменивались новостями, ведь у кого-то был интернет, у кого-то не было. Кто-то что-то услышал, кто-то к кому-то дозвонился. Когда чужой человек заходил сюда, все замолкали и ждали, пока он все купит и уйдет, а потом снова начинали говорить. И так — каждое утро, — сказал Алексей Гесин.

Лодку он привез, чтобы также помогать людям. Тем, кто должен был попасть домой. Или журналистам, которым запрещали близко подходить к воде.

За время оккупации, а затем наводнения, Алексей стал знаменитостью. Мало какой репортаж о жизни города делают без него. Ведь в его словах — суть самого Херсона. Города, который не испугался россиян, а теперь упорно противится большой воде.

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