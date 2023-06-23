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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожено 680 оккупантов и сожжено 44 артсистемы: потери РФ на 23 июня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне уничтожили еще 680 российских оккупантов.

На 485-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 223 330.

Потери РФ на 23 июня 2023

  • личного состава – около 223 330 (+680),
  • танков ‒ 4 017 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 798 (+15),
  • артиллерийских систем – 3 985 (+44),
  • реактивных систем залпового огня – 617,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 379 (+3),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 307,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 447 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 1 214,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 708 (+30),
  • специальной техники – 545 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
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