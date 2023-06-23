Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожено 680 оккупантов и сожжено 44 артсистемы: потери РФ на 23 июня
Украинские защитники накануне уничтожили еще 680 российских оккупантов.
На 485-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 223 330.
Потери РФ на 23 июня 2023
- личного состава – около 223 330 (+680),
- танков ‒ 4 017 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 798 (+15),
- артиллерийских систем – 3 985 (+44),
- реактивных систем залпового огня – 617,
- средств противовоздушной обороны ‒ 379 (+3),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 307,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 447 (+9),
- крылатых ракет ‒ 1 214,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 708 (+30),
- специальной техники – 545 (+6).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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