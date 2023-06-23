Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

Соединенные Штаты не помогали Украине выбирать цель и не причастны к ударам украинских сил по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированный Россией Крым с материковой Украиной.

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

– Это борьба Украины. Они планируют и проводят этот бой. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и нашими партнерами, чтобы убедиться, что они имеют боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории, – сказал Райдер.

Напомним, ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв. Пропагандисты сообщают, что ВСУ ударили по мосту ракетой Storm Shadow.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета рассказал, что повреждение моста в Чонгаре, во-первых, это удар по военной логистике россиян. Во-вторых, удар по мосту — это психологическое воздействие на оккупационнуые власти и российских военных. Они понимают, что нет ни одного места на территории Херсонщины, где бы они могли чувствовать себя в безопасности.

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