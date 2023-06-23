Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

Соединенные Штаты не помогали Украине выбирать цель и не причастны к ударам украинских сил по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированный Россией Крым с материковой Украиной.

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

– Это борьба Украины. Они планируют и проводят этот бой. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и нашими партнерами, чтобы убедиться, что они имеют боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории, – сказал Райдер.

Напомним, ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв. Пропагандисты сообщают, что ВСУ ударили по мосту ракетой Storm Shadow.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета рассказал, что повреждение моста в Чонгаре, во-первых, это удар по военной логистике россиян. Во-вторых, удар по мосту — это психологическое воздействие на оккупационнуые власти и российских военных. Они понимают, что нет ни одного места на территории Херсонщины, где бы они могли чувствовать себя в безопасности.

Читайте также
Маляр о наступлении ВСУ на Юге: Движется по плану, главный удар еще впереди
Війна в Україні

Война в Украине, Крым, Пентагон, США, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Закрепляются на рубежах: ВСУ достигли успеха на двух направлениях южного фронта
ЗСУ на фронті
Маляр о наступлении ВСУ на Юге: Движется по плану, главный удар еще впереди
Війна в Україні
Горжусь вами: Зеленский поздравил спецназовцев СБУ
Володимир Зеленський
В ГУР рассказали, есть ли у россиян вооружение для проведения атак на нескольких направлениях
російські російський військовий
Было очень сильное наступление: ВСУ остановили оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (23.06.2023)
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (23.06.2023)
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (23.06.2023)
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (23.06.2023)
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь