Маляр о наступлении ВСУ на Юге: Движется по плану, главный удар еще впереди

Наступательная операция украинских войск на Юге происходит по плану. Ключевые события и главный удар – еще впереди.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом она прокомментировала публикацию американского телеканала CNN. В ней журналисты со ссылкой на западных чиновников утверждали, что первые контрнаступательные операции ВСУ имеют меньший успех, чем ожидали на Западе.

Маляр подчеркнула, что только украинские военные могут оценивать, удачная операция или нет.

– По их отчетам, все движется по плану. Не надо ожидать, что наступление – это что-то очень быстрое, что мы в час начали, в два часа закончили… Так оно не будет. Это война, и враг, безусловно, сопротивляется, — напомнила она.

Маляр уточнила, что сплошное заминирование территорий, осуществленное оккупантами на Юге, также затормаживает темп освобождения территорий. Однако ВСУ ежедневно продвигаются.

– Каждый день у нас есть продвижение. Да, это постепенно, но наши закрепляются на этих рубежах, и они продвигаются уверенно, — отметила замминистра.

Она напомнила, что во время полномасштабной войны были как молниеносные операции (как в Харьковской области), так и длительные – как в Херсонской области, где Силы обороны долго формировали условия для эффективного освобождения Херсона.

В связи с этим Маляр предупредила, что сейчас преждевременно давать какие-либо оценки, поскольку “само наступление, наступательные действия продолжаются”.

– У нас еще основные события впереди, и главный удар еще впереди. Это поэтапные вещи, и действительно часть резервов будет задействована позже, — уточнила она.

Анна Маляр добавила, что у украинского командования на первом месте – сохранение жизней военных. Поэтому на многие действия, которые могут себе позволить оккупанты, ВСУ не пойдут.

– Мы в этой ситуации профессиональные, креативные, находчивые. Мы ищем такие способы действий, чтобы минимизировать потери, – заявила замминистра.

По ее словам, у врага в это время наблюдается паника. Командование РФ перебрасывает силы на Юг и Восток с других направлений, в том числе десантно-штурмовые подразделения.

При этом оккупанты несут “безумные потери”. Например, во время попыток наступления на Купянском и Лиманском направлениях потери врага были такими же, как во время горячих боев под Бахмутом.

То есть ВСУ не просто останавливают российские войска, но и уничтожают, уменьшая их наступательный потенциал.

На днях аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ, вероятно, успешно создают условия для будущих масштабных контрнаступательных действий.

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