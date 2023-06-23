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Юлия Соколова, редактор ленты

Франция предоставила Украине оборудование для 3D-моделирования мест военных преступлений РФ

Андрій Костін та Бенджамен Роріг

Франция предоставила Украине оборудование для 3D-моделирования места преступления. Оно, в частности, поможет документировать последствия российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине.

Оборудование по созданию 3D-моделей мест военных преступлений РФ получил Офис генпрокурора.

Эта церемония официально завершила миссию Борьба с безнаказанностью, в рамках которой в Украине работали французские следователи-криминалисты под эгидой Международного уголовного суда.

– Переданная техника очень поможет прокурорам и экспертам в документировании последствий атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Войска РФ уже разрушили или повредили более 110 тыс. таких объектов, — подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

В Офисе генпрокурора уточнили, что расследованием ужасающих преступлений войск РФ в Буче, Ирпене и Изюме занимались три команды французских следователей и экспертов.

А недавно они посетили Днепр и Кривой Рог, где помогали проводить экспертизы после атак РФ. Кроме того, специалисты из Франции провели тренинги для украинских коллег.

Ранее Франция уже предоставляла Украине две мобильные ДНК-лаборатории.

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Фото: Посольство Франции в Украине

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Військові злочини, Російська агресія, Франция
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