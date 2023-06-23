Франция предоставила Украине оборудование для 3D-моделирования мест военных преступлений РФ

Франция предоставила Украине оборудование для 3D-моделирования места преступления. Оно, в частности, поможет документировать последствия российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине.

Оборудование по созданию 3D-моделей мест военных преступлений РФ получил Офис генпрокурора.

Эта церемония официально завершила миссию Борьба с безнаказанностью, в рамках которой в Украине работали французские следователи-криминалисты под эгидой Международного уголовного суда.

Le 22 juin, la ???????? a offert à la @GP_Ukraine des matériels de modélisation 3D de scènes de crime. Cette cérémonie a officiellement clôturé une nouvelle mission «lutte contre l’impunité» menée en ???????? par les gendarmes ???????? de l’IRCGN, sous l’égide de la @CourPenaleInt du 12 au 22 juin pic.twitter.com/H9I01lob2L — La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) June 22, 2023

– Переданная техника очень поможет прокурорам и экспертам в документировании последствий атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Войска РФ уже разрушили или повредили более 110 тыс. таких объектов, — подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

В Офисе генпрокурора уточнили, что расследованием ужасающих преступлений войск РФ в Буче, Ирпене и Изюме занимались три команды французских следователей и экспертов.

А недавно они посетили Днепр и Кривой Рог, где помогали проводить экспертизы после атак РФ. Кроме того, специалисты из Франции провели тренинги для украинских коллег.

Ранее Франция уже предоставляла Украине две мобильные ДНК-лаборатории.

Фото: Посольство Франции в Украине

Источник : Офис генпрокурора

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