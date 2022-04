Франция отправила в Украину специалистов, которые будут помогать в расследовании военных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Киевской области.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он отметил, что в наше государство прибыл отряд технических и научных жандармов. Они приступят к работе во вторник, 12 апреля.

По словам посла, Франция первой оказывает такую помощь Украине.

Следует отметить, что сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Как проинформировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, темой встречи было обсуждение расследования совершаемых Россией в Украине зверств.

Министр уточнил, что Латвия поддерживает работу прокурора Хана и выделила €100 тыс. для его офиса.

#EU FMs meet with Prosecutor of @IntlCrimCourt @KarimKhanQC to discuss ongoing investigation in atrocities committed by #Russia in #Ukraine. #Latvia supports his work and contributed 100000 € to the work of his Office, perpetrators of grave crimes must be held accountable

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 11, 2022