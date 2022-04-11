Франция отправила в Украину специалистов, которые будут помогать в расследовании военных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Киевской области.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он отметил, что в наше государство прибыл отряд технических и научных жандармов. Они приступят к работе во вторник, 12 апреля.

По словам посла, Франция первой оказывает такую помощь Украине.

– С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую помощь. Завтра они будут на работе, – подчеркнул посол.

З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам ???????? у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. ???????? перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Следует отметить, что сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Как проинформировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, темой встречи было обсуждение расследования совершаемых Россией в Украине зверств.

Министр уточнил, что Латвия поддерживает работу прокурора Хана и выделила €100 тыс. для его офиса.

– Виновные в тяжких преступлениях должны быть привлечены к ответственности, – добавил Ринкевичс.

#EU FMs meet with Prosecutor of @IntlCrimCourt @KarimKhanQC to discuss ongoing investigation in atrocities committed by #Russia in #Ukraine. #Latvia supports his work and contributed 100000 € to the work of his Office, perpetrators of grave crimes must be held accountable — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 11, 2022

Как проинформировала накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, по состоянию на 10 апреля в Киевской области были обнаружены тела уже 1 222 местных жителей, погибших во время оккупации РФ.

Российские захватчики совершали жестокие преступления и зверства против мирных украинцев. После освобождения территорий Киевской области от оккупантов были обнаружены тела замученных людей со связанными за спиной руками и массовые захоронения. Рашисты насиловали женщин и детей, расстреливали людей и сжигали целые семьи.

По состоянию на сегодняшний день уже более 40 стран мира объединились в иске к Международному уголовному суду против России из-за преступлений, совершенных ею в Украине.

Фото: Twitter Этьена де Понсена