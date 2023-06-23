Франція надала Україні обладнання для 3D-моделювання місць воєнних злочинів РФ
Франція надала Україні обладнання для 3D-моделювання місця злочину. Воно, зокрема, допоможе документувати наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це поінформували у пресслужбі посольства Франції в Україні.
Обладнання для створення 3D-моделей місць воєнних злочинів РФ отримав Офіс генпрокурора.
Ця церемонія офіційно завершила місію Боротьба з безкарністю, в межах якої в Україні працювали французькі слідчі-криміналісти під егідою Міжнародного кримінального суду.
Le 22 juin, la ???????? a offert à la @GP_Ukraine des matériels de modélisation 3D de scènes de crime. Cette cérémonie a officiellement clôturé une nouvelle mission «lutte contre l’impunité» menée en ???????? par les gendarmes ???????? de l’IRCGN, sous l’égide de la @CourPenaleInt du 12 au 22 juin pic.twitter.com/H9I01lob2L
— La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) June 22, 2023
– Надана техніка дуже допоможе прокурорам та експертам у документуванні наслідків атак на цивільну інфраструктуру України. Війська РФ вже зруйнували або пошкодили понад 110 тис. таких об’єктів, – наголосив генпрокурор Андрій Костін.
В Офісі генпрокурора уточнили, що розслідуванням жахливих злочинів військ РФ у Бучі, Ірпені та Ізюмі займалися три команди французьких слідчих та експертів.
А нещодавно вони відвідали Дніпро та Кривий Ріг, де допомагали проводити експертизи після атак РФ. Крім того, фахівці з Франції провели тренінги для українських колег.
Раніше Франція вже надавала Україні дві мобільні ДНК-лабораторії.
Фото: Посольство Франції в Україні
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський