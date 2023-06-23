Франція надала Україні обладнання для 3D-моделювання місць воєнних злочинів РФ

Франція надала Україні обладнання для 3D-моделювання місця злочину. Воно, зокрема, допоможе документувати наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це поінформували у пресслужбі посольства Франції в Україні.

Обладнання для створення 3D-моделей місць воєнних злочинів РФ отримав Офіс генпрокурора.

Ця церемонія офіційно завершила місію Боротьба з безкарністю, в межах якої в Україні працювали французькі слідчі-криміналісти під егідою Міжнародного кримінального суду.

Le 22 juin, la ???????? a offert à la @GP_Ukraine des matériels de modélisation 3D de scènes de crime. Cette cérémonie a officiellement clôturé une nouvelle mission «lutte contre l’impunité» menée en ???????? par les gendarmes ???????? de l’IRCGN, sous l’égide de la @CourPenaleInt du 12 au 22 juin pic.twitter.com/H9I01lob2L — La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) June 22, 2023

– Надана техніка дуже допоможе прокурорам та експертам у документуванні наслідків атак на цивільну інфраструктуру України. Війська РФ вже зруйнували або пошкодили понад 110 тис. таких об’єктів, – наголосив генпрокурор Андрій Костін.

В Офісі генпрокурора уточнили, що розслідуванням жахливих злочинів військ РФ у Бучі, Ірпені та Ізюмі займалися три команди французьких слідчих та експертів.

А нещодавно вони відвідали Дніпро та Кривий Ріг, де допомагали проводити експертизи після атак РФ. Крім того, фахівці з Франції провели тренінги для українських колег.

Раніше Франція вже надавала Україні дві мобільні ДНК-лабораторії.

Фото: Посольство Франції в Україні

Джерело : Офіс генпрокурора

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