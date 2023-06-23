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Марта Бондаренко, редактор ленты

В ГУР спрогнозировали, как будет продолжаться война ближайшие 2-3 месяца

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Ближайшие 2-3 месяца на фронте будут продолжаться активные боевые действия — как наступательного, так и оборонительного характера.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что цель Украины остается неизменной — освободить от россиян все наши территории. А оккупанты будут пытаться выполнить свои задачи “специальной военной операции”.

— Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель — это освобождение всех наших территорий. Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили они свою “специальную военную операцию” или не закончили, — сказал Скибицкий.

Однако наши военные будут ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей и тому подобное. Как у оккупантов состоится реформирование.

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Скибицкий напомнил, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов.

— После этого можно будет и делать оценку возможностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию, — добавил заместитель начальника ГУР Минобороны.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинцы завышают ожидания от нынешнего контрнаступления, потому что сравнивают с Харьковской операцией осенью 2022 года. Однако сейчас таких быстрых результатов не будет.

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, контрнаступ
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