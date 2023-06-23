Маляр про наступ ЗСУ на Півдні: Рухається за планом, головний удар ще попереду

Наступальна операція українських військ на Півдні відбувається за планом. Ключові події та головний удар – ще попереду.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином вона прокоментувала публікацію американського телеканалу CNN. У ній журналісти із посиланням на західних посадовців твердили, що перші контрнаступальні операції ЗСУ мають менший успіх, аніж очікували на Заході.

Маляр наголосила, що лише українські військові можуть оцінювати, вдала операція чи ні.

– За їхніми звітами, все рухається за планом. Не треба очікувати, що наступ – це щось дуже швидке, що ми о першій годині почали, о другій закінчили… Так воно не буде. Це війна, і ворог, безумовно, чинить опір, – нагадала вона.

Маляр уточнила, що суцільне замінування територій, яке здійснили окупанти на Півдні, також загальмовує темп звільнення територій. Однак ЗСУ щодня просуваються.

– Щодня в нас є просування. Так, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах, і вони просуваються впевнено, – зазначила заступниця міністра.

Вона нагадала, що під час повномасштабної війни були як блискавичні операції (як на Харківщині), так і тривалі – як на Херсонщині, де Сили оборони довго формували умови для ефективного звільнення Херсона.

У зв’язку з цим Маляр попередила, що зараз передчасно давати якісь оцінки, оскільки “сам наступ, наступальні дії тривають”.

– У нас ще основні події попереду, і головний удар ще попереду. Це поетапні речі, і дійсно частина резервів буде задіяна пізніше, – уточнила вона.

Ганна Маляр додала, що в українського командування на першому місці – збереження життів військових. Тому на багато дій, які можуть собі дозволити окупанти, ЗСУ не підуть.

– Тому ми в цій ситуації професійні, креативні, винахідливі. Ми шукаємо такі способи дій, щоб мінімізувати втрати, – заявила заступниця міністра.

За її словами, у ворога тим часом спостерігається паніка. Командування РФ перекидає сили на Південь і Схід з інших напрямків, зокрема десантно-штурмові підрозділи.

При цьому окупанти зазнають “шалених втрат”. Наприклад, під час спроб наступу на Куп‘янському та Лиманському напрямках втрати ворога були такими ж, як під час найгарячіших боїв під Бахмутом.

Тобто ЗСУ не просто зупиняють російські війська, а й знищують, зменшуючи їхній наступальний потенціал.

Днями аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх масштабних контрнаступальних дій.

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