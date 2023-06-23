В Украине будут производить современную технику для разминирования два мировых производителя — Кисилевский
Мировые производители машин для разминирования объявили о локализации производства своей техники в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в Facebook.
По словам Кисилевского, два знаковых меморандума об организации производства в Украине современной техники для разминирования были подписаны на полях Ukrainian Recovery Conference 2023 в Лондоне.
— Компания Пожмашина на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с мировым лидером в разминирующих машинах, датской Hydrema. А предприятие А3ТЕХ-Украина договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской ДОК-ИНГ, — написал Кисилевский.
По его словам, в случае заказа от государства, правительство Дании будет предоставлять финансирование, в том числе грантовое, для обеспечения потребностей украинских служб в такой технике.
Кисилевский подчеркнул, что это именно то восстановление, которое нужно Украине: зарубежные партнеры дают технологии по разминированию — Украина предоставляет производственные мощности и людей. В выигрыше будут как иностранцы, получающие новые рынки сбыта, так и украинцы, для которых создаются новые рабочие места с достойными зарплатами, а также происходит производственное обучение местных производителей.
— Производственная кооперация с местными производителями или размещение производства в Украине — вот в чем мы нуждаемся. Локализация — ключевая политика для восстановления экономики, — отметил депутат.
Напоминаем, на конференции Ukrainian Recovery Conference 2023 Украина презентовала инициативу We build Ukraine, которая имеет целью объединить всех международных партнеров, которые приобщены или планируют присоединиться к восстановлению нашего государства.
Фото: Дмитрий Кисилевский
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