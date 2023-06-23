В Україні вироблятимуть сучасну техніку для розмінування два світових виробники – Кисилевський

Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

За словами Кисилевського, два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування були підписані на полях Ukrainian Recovery Conference 2023 у Лондоні.

– Компанія Пожмашина на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером у розмінувальних машинах, данською Hydrema. А підприємство А3ТЕХ-Україна домовилось про виробництво обладнання за технологіями хорватської ДОК-ІНГ, – написав Кисилевський.

За його словами, у випадку замовлення від держави, уряд Данії буде надавати фінансування, зокрема грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці.

Кисилевський наголосив, що це саме те відновлення, яке потрібне Україні: закордонні партнери дають технології з розмінування – Україна надає виробничі потужності та людей. У виграші будуть як іноземці, які отримують нові ринки збуту, так і українці, для яких створюються нові робочі місця з гідними зарплатами, а також відбувається виробниче навчання місцевих виробників.

– Виробнича кооперація з місцевими виробниками або розміщення виробництва в Україні – ось чого ми потребуємо. Локалізація – ключова політика для відновлення економіки, – зауважив депутат.

Нагадуємо, на конференції Ukrainian Recovery Conference 2023 Україна презентувала ініціативу We build Ukraine, яка має на меті об’єднати всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатись до відновлення нашої держави.

Фото: Дмитро Кисилевський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.