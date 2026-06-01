Певица Алина Гросу крестила сына Марка-Габриэля, который родился в апреле этого года. Крестной матерью мальчика стала поп-дива Ирина Билык.

Таинство провели в храме в Черновцах, где в свое время крестили саму Алину. К слову, в сети нередко считали, что именно народная артистка Украины была крестной Гросу. Однако на самом деле певица крестила ее брата.

— С того момента, как звездочка Алина Гросу засияла на небосклоне украинского шоу-бизнеса, многие были убеждены, что я являюсь ее настоящей крестной мамой. На самом деле все эти годы Алина называла меня своей “крестной мамой в украинском шоу-бизнесе” — человеком, который поддерживал ее творческий путь и был рядом в важные моменты профессионального становления, — пояснила Ирина.

Теперь Билык и Гросу стали кумами. Алина отметила, что очень счастлива доверить сына такому важному человеку в своей жизни.

— Я безмерно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, наполненный любовью, теплом и благодарностью. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце, — поделилась Алина Гросу.

Ранее певица признавалась, что скрыла от Ирины Билык пол своего ребенка. Как объяснила артистка, она тогда постеснялась сказать, что прогноз Билык не оправдался. Ведь поп-дива говорила, что у Алины будет девочка

