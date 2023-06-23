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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси Игоря Кизима

Ігор Кизим

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла в Беларуси Игоря Кизима.

Об этом сообщается в соответствующем указе №346 от 22 июня.

– Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь, – говорится в указе.

61-летний Игорь Кизим был назначен послом в Беларуси в феврале 2017 года.

Напомним, после встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с главой оккупационной власти Донецка Денисом Пушилиным, которая прошла 18 апреля в Минске, МИД Украины вызвали посла в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

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Беларусь, Владимир Зеленский, посольства, Украина
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