Викликали посла для консультації. Реакція МЗС України на зустріч Лукашенка з Пушиліним

У Міністерстві закордонних справ України засудили зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з очільником окупаційної влади Донецька Денисом Пушиліним, яка пройшла 18 квітня в Мінську та викликали посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими й міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ, – йдеться у заяві.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

Як зазначають у МЗС, Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.

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