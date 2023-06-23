Зеленський звільнив з посади посла України у Білорусі Ігоря Кизима

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади посла у Білорусі Ігоря Кизима.

Про це повідомляється у відповідному указі №346 від 22 червня.

– Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь, – йдеться в указі.

61-річний Ігор Кизим був призначений послом у Білорусі і лютому 2017 року.

Нагадаємо, після зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з очільником окупаційної влади Донецька Денисом Пушиліним, яка відбулася 18 квітня в Мінську, МЗС України викликали посла в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

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