За год режим Лукашенко передал России более 131 тыс. тонн боеприпасов — СМИ

За год режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко передал России 131 582 тонны боеприпасов.

Об этом говорится в проекте белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько Motolko help со ссылкой на данные сообщества железнодорожников Беларуси.

Отмечается, что с января 2022 года по февраль 2023 года объем вывоза боеприпасов из Беларуси в Россию и на временно оккупированные территории Украины составил 131 582 тонны.

В среднем за месяц вывозили примерно 10 121 тонн. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объемы были в десятки раз меньше и начали расти сразу же после 24 февраля 2022 года.

— В январе и феврале 2022 года в РФ было вывезено 203 тонны, а уже в марте 2022 года в 12,5 раз больше — 2 558 тонн. А в следующем месяце, в апреле 2022 года, был достигнут пик по объемам вывоза боеприпасов в РФ за весь анализируемый период — 29 741 тонна за месяц. Вторым месяцем по объемам стал январь 2023 года — 24 421 тонна, — говорится в публикации.

Наибольшие вывозы за анализируемый период происходили с 9-и железнодорожных станций на территории Беларуси.

Больше всего снарядов вывезли из: 43-го арсенала ракет и боеприпасов (железнодорожная станция Добруш) — 33 032 тонны; 46-го арсенала ракет и боеприпасов (железнодорожная станция Бронная Гора) — 28 507 тонн; 1405-й артиллерийской базы (железнодорожная станция Осиповичи-1) — 25 237 тонн.

Снаряды, переданные режимом Лукашенко России, вывозились не только на территорию РФ, но и непосредственно на временно оккупированные территории Украины, включая Крым, а также на оккупированную территорию Грузии.

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