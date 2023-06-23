Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня

Українські захисники напередодні знищили ще 680 російських окупантів.

На 485-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули близько 223 330.

Втрати РФ на 23 червня 2023

особового складу ‒ близько 223 330 (+680),

танків ‒ 4 017 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15),

артилерійських систем – 3 985 (+44),

реактивних систем залпового вогню – 617,

засобів протиповітряної оборони ‒ 379 (+3),

літаків – 314,

гелікоптерів – 307,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9),

крилатих ракет ‒ 1 214,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30),

спеціальної техніки ‒ 545 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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