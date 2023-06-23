Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня
Українські захисники напередодні знищили ще 680 російських окупантів.
На 485-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули близько 223 330.
Втрати РФ на 23 червня 2023
- особового складу ‒ близько 223 330 (+680),
- танків ‒ 4 017 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15),
- артилерійських систем – 3 985 (+44),
- реактивних систем залпового вогню – 617,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 379 (+3),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 307,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1 214,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30),
- спеціальної техніки ‒ 545 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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