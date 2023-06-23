Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні знищили ще 680 російських окупантів.

На 485-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули близько 223 330.

Втрати РФ на 23 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 223 330 (+680),
  • танків ‒ 4 017 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15),
  • артилерійських систем – 3 985 (+44),
  • реактивних систем залпового вогню – 617,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 379 (+3),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 307,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1 214,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30),
  • спеціальної техніки ‒ 545 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У ГУР спрогнозували, як триватиме війна у найближчі 2-3 місяці
Бої на фронті
ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області – Генштаб
Ка-52 Алігатор вертоліт
У Маріуполі ліквідовано щонайменше чотирьох російських офіцерів
вибух
ПС: Усі 13 ракет, які РФ випустила по аеродрому на Хмельниччині, знищено
Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101
Карта бойових дій на 23.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (23.06.2023)
Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (23.06.2023)
Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (23.06.2023)
Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Знищено 680 окупантів та спалено 44 артсистеми: втрати РФ на 23 червня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь