Повреждения Чонгарского моста гораздо серьезнее: оккупанты жалуются на пробки на выезде из Крыма
Ракетный удар по Чонгарскому мосту привел к образованию пробок на выезде из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Telegram-канал Крым.Реалии.
Оккупанты рекомендуют водителям выезжать через Красноперекопск и Армянск, что увеличивает время следования в оккупированные армией РФ Геническ и Мелитополь.
Глава российской Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин назвал “бардаком” ситуацию с пробками на севере Крыма.
По его словам, на пунктах пропуска российские “пограничники копаются как мухи, все этапы, связанные с прохождением административной границы, сильно затянуты”.
Ранее коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост “поврежден гораздо серьезнее, чем мы думали сначала”, и ездить по нему сейчас невозможно.
Российские пропагандисты, цитируя Сальдо, пишут, что “ближайшие 15-20 дней” на мосту будут проводить “исследовательские работы”.
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