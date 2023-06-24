Повреждения Чонгарского моста гораздо серьезнее: оккупанты жалуются на пробки на выезде из Крыма

Ракетный удар по Чонгарскому мосту привел к образованию пробок на выезде из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал Крым.Реалии.

Оккупанты рекомендуют водителям выезжать через Красноперекопск и Армянск, что увеличивает время следования в оккупированные армией РФ Геническ и Мелитополь.

Глава российской Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин назвал “бардаком” ситуацию с пробками на севере Крыма.

По его словам, на пунктах пропуска российские “пограничники копаются как мухи, все этапы, связанные с прохождением административной границы, сильно затянуты”.

Ранее коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост “поврежден гораздо серьезнее, чем мы думали сначала”, и ездить по нему сейчас невозможно.

Российские пропагандисты, цитируя Сальдо, пишут, что “ближайшие 15-20 дней” на мосту будут проводить “исследовательские работы”.

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