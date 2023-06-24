Пошкодження Чонгарського мосту набагато серйозніші: окупанти скаржаться на затори на виїзді з Криму

Ракетний удар по Чонгарському мосту призвів до утворення заторів на виїзді з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал Крим.Реалії.

Окупанти рекомендують водіям виїжджати через Красноперекопськ і Армянськ, що збільшує час прямування в окуповані армією РФ Генічеськ і Мелітополь.

Голова російської Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін назвав “бардаком” ситуацію із заторами на півночі Криму.

За його словами, на пунктах пропуску російські “прикордонники копаються як мухи, усі етапи, пов’язані з проходженням адміністративного кордону, сильно затягнуті”.

Раніше колаборант Володимир Сальдо заявив, що Чонгарський міст “пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми думали”, і їздити ним зараз неможливо.

Російські пропагандисти, цитуючи Сальдо, пишуть, що “найближчі 15−20 днів” на мосту проводитимуть “дослідницькі роботи”.

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