Упевнений, що Путін вже не в Москві: Зеленський закликав світ не боятись зміни влади у Кремлі

Світ не повинен боятись повалення російської влади, а Кремль не може забезпечити навіть 1% необхідного контролю на власній території.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 24 червня.

Він наголосив, що сьогодні день, коли точно не має бути тиші і має бути лідерство.

– Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю, – сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що російський президент Володимир Путін ще у 2021 році погрожував світу та висував ультиматуми, якими хотів показати силу.

– 2022 рік показав, що він переплутав це із силою своєї ілюзії та брехнею, якою його годують. Вони там, в Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість. Але вони не можуть забезпечити і 1% необхідного контролю. І це вони – реальна проблема, – сказав президент України.

Український лідер відзначив, що за добу російське керівництво втратило декілька своїх міст мільйонників і показали усім, що російським бандитам, найманцям та олігархам легко захоплювати російські міста та арсенали зі зброєю.

– Зараз важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Зараз усі дії лідерів світу історичні, кожне слово журналістів на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. Якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзіям, що Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу, ще більш небезпечного, – наголосив президент.

Володимир Зеленський вважає, що сьогодні усім відомо, яке є рішення проблеми.

– Перше. Світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил – і не важливо, хто ними командує. Ми – захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, всіх у вільному світі, – сказав президент.

Він наголосив, що українські воїни, гармати, танки та ракети – це все те, що захищає Європу “від таких марш-кидків, як сьогодні ми бачимо на російській території”.

– І коли ми звертаємося по F-16 або ATACMS, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист. Це те, що потрібно. Зараз – час надати всю необхідну для захисту зброю, – сказав президент.

Щодо другого пункту, президент наголосив, що “все повинне бути справжнім”.

– Час всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими. І всі ми маємо орієнтуватися виключно на наші спільні безпекові пріоритети. НАТО – це не просто слово чи набір формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті. Вже в липні на саміті у Вільнюсі – історичний шанс для справжніх рішень без озирання на Росію. Будь-який народ, який межує з Росією, це реально підтримує, – сказав він.

Кажучи про третій пункт, президент Володимир Зеленський перейшов на російську мову.

– Скажу російською. Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує щось. Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть – він це сам поширює. І що довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами, то більше втратите ви всі, всі, хто пов’язаний із Росією, – сказав президент.

Також український лідер окреслив те, що робитимуть українці, теж російською мовою.

– А ми будемо захищати свою країну. Ми будемо захищати свою свободу. Ми не будемо мовчати, і ми не будемо бездіяти. Ми вміємо перемагати – і це буде. Наша перемога в цій війні буде однозначно. А що робитимете ви? Що довше ваші війська будуть на українській землі, то більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Що довше буде ця людина в Кремлі, то більше буде катастроф, – сказав він.

Наприкінці звернення він перейшов на українську та подякував українським воїнам за знищення окупантів.

Джерело : Офіс президента

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