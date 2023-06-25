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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские войска сосредотачивают основные усилия, произошло 29 боевых столкновений.

Об этом 25 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 25.06.2023

Карта бойових дій 24 червня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 25 июня 2023

  • личного состава – около 224 630 (+720),
  • танков ‒ 4 030 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 806 (+2),
  • артиллерийских систем – 4 034 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 624 (+5),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 385 (+2),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 308,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 472 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1 259 (+41),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 735 (+4),
  • специальной техники – 552 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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