Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 25.06.2023 – ситуация на фронте
За сутки на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские войска сосредотачивают основные усилия, произошло 29 боевых столкновений.
Об этом 25 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 25.06.2023
Потери РФ на 25 июня 2023
- личного состава – около 224 630 (+720),
- танков ‒ 4 030 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 7 806 (+2),
- артиллерийских систем – 4 034 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 624 (+5),
- средств противовоздушной обороны ‒ 385 (+2),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 308,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 472 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1 259 (+41),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 735 (+4),
- специальной техники – 552 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 487-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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