Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля, відбулось 29 бойових зіткнень.

Про це 25 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 25.06.2023

Карта бойових дій 24 червня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 25 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 224 630 (+720),
  • танків ‒ 4 030 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 806 (+2),
  • артилерійських систем – 4 034 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 624 (+5),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 385 (+2),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 308,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 472 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1 259 (+41),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 735 (+4),
  • спеціальної техніки ‒ 552 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В армії РФ стало менше ще на 720 солдатів: втрати Росії на 25 червня
Знищена техніка Росії
Нічний обстріл Нікополя: в одного з місцевих – множинні уламкові рани
Обстріл Дніпропетровської області 25 червня 2023
Просування ЗСУ та відступ кадирівців з-під Мар’янки: 487-й день війни
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
ЗСУ зачистили від окупантів плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас
ЗСУ, українська армія
На Сході ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках, є просування вперед – Маляр
ЗСУ на фронті
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь