Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля, відбулось 29 бойових зіткнень.

Про це 25 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 25.06.2023

Втрати РФ на 25 червня 2023

особового складу ‒ близько 224 630 (+720),

танків ‒ 4 030 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 7 806 (+2),

артилерійських систем – 4 034 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 624 (+5),

засобів протиповітряної оборони ‒ 385 (+2),

літаків – 314,

гелікоптерів – 308,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 472 (+12),

крилатих ракет ‒ 1 259 (+41),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 735 (+4),

спеціальної техніки ‒ 552 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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