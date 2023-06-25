Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля, відбулось 29 бойових зіткнень.
Про це 25 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 25.06.2023
Втрати РФ на 25 червня 2023
- особового складу ‒ близько 224 630 (+720),
- танків ‒ 4 030 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 7 806 (+2),
- артилерійських систем – 4 034 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 624 (+5),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 385 (+2),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 308,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 472 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1 259 (+41),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 735 (+4),
- спеціальної техніки ‒ 552 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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