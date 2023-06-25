В Белогородке во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ прихожан разнимала полиция
25 июня в Белогородке Киевской области между верующими УПЦ МП и ПЦУ возник конфликт, который остановили полицейские.
— Между сторонами возник конфликт, дальнейшего развития которого полицейским удалось не допустить. Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления административных материалов трех человек, — сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
Отмечается, что правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской громаде, где проходит процедура перехода верующих из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины.
По фактам мелкого хулиганства (ст. 173 КУоАП) и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) работники полиции составили в отношении правонарушителей протоколы.
В настоящее время всех троих отпустили домой.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко