В Белогородке во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ прихожан разнимала полиция

25 июня в Белогородке Киевской области между верующими УПЦ МП и ПЦУ возник конфликт, который остановили полицейские.

— Между сторонами возник конфликт, дальнейшего развития которого полицейским удалось не допустить. Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления административных материалов трех человек, — сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Отмечается, что правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской громаде, где проходит процедура перехода верующих из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины.

По фактам мелкого хулиганства (ст. 173 КУоАП) и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) работники полиции составили в отношении правонарушителей протоколы.

В настоящее время всех троих отпустили домой.

Источник : Нацполиция

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