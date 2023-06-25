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У Білогородці під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ парафіян рознімала поліція

У Білогородці під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ парафіян рознімала поліція
Фото: Нацполіція

25 червня у Білогородці Київської області між віруючими УПЦ МП та ПЦУ виник конфлікт, який зупинили поліцейські.

– Між сторонами виник конфлікт, подальший розвиток якого поліцейським вдалося не допустити. Правоохоронці доставили до територіального підрозділу для складання адміністративних матеріалів трьох осіб, – повідомляє прес-служба поліції Київської області у Facebook.

Наголошується, що правоохоронці Бучанського управління поліції забезпечували громадський порядок у Білогородській громаді, де відбувається процедура переходу віруючих з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України.

У Білогородці під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ парафіян рознімала поліція

Фото: Поліція Київської областіЇ/https://www.facebook.com/photo?fbid=647778234053163&set=pcb.647778404053146

За фактами дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП) та злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП) працівники поліції склали щодо правопорушників протоколи.

Наразі всіх трьох відпустили додому.

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Джерело: Нацполіція
Київська область, Поліція, ПЦУ, УПЦ МП
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