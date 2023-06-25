У Білогородці під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ парафіян рознімала поліція
25 червня у Білогородці Київської області між віруючими УПЦ МП та ПЦУ виник конфлікт, який зупинили поліцейські.
– Між сторонами виник конфлікт, подальший розвиток якого поліцейським вдалося не допустити. Правоохоронці доставили до територіального підрозділу для складання адміністративних матеріалів трьох осіб, – повідомляє прес-служба поліції Київської області у Facebook.
Наголошується, що правоохоронці Бучанського управління поліції забезпечували громадський порядок у Білогородській громаді, де відбувається процедура переходу віруючих з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України.
За фактами дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП) та злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП) працівники поліції склали щодо правопорушників протоколи.
Наразі всіх трьох відпустили додому.
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