Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 26.06.2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 26.06.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ISW
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