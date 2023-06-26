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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 26.06.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 26.06.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 26 июня 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине
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Юлия Захарченко
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