Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ

Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою перевірили роботу українських військовослужбовців на пунктах управління військ оперативного командування Північ.

Про це у вівторок ввечері, 27 червня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей і застосовує диверсійно-розвідувальні групи, – написав Залужний.

За словами головкома, українські Сили оборони не втрачають пильності, проводять розвідувальні заходи та регулярно покращують свої оборонні спроможності.

Валерій Залужний запевнив, що українські Збройні сили відстежують противника на Півночі та готові дати гідну відсіч в разі потреби.

Це не перший виїзд на лінії зіткнення Головнокомандувача ЗСУ Залужного протягом червня. Перед цим український головком разом із очільником Генштабу Шапталою “провели роботу в угрупованнях військ”, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої. У відео від 19 червня, яке оприлюднив Залужний, можна побачити, як військові доповідають про стан справ на лінії фронту, а головком віддає накази щодо дій військовослужбовців.

Читайте також
Гуменюк анонсувала результати на фронті, які всіх порадують
Наталія Гуменюк

Фото: ЗСУ

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 22 – травмовані
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
США нададуть Україні оборонний пакет на $500 млн
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі
Анджей Дуда
Під час контрнаступу на Сході ЗСУ враховували суперечності між ПВК Вагнера та владою РФ – Маляр
Ганна Маляр
Батькам Тиграна та Микити, яких окупанти вбили у Бердянську, дозволили поховати тіла дітей
Тігран Оганнісян
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь