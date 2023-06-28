Залужний і Шаптала перевірили війська на кордоні з РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою перевірили роботу українських військовослужбовців на пунктах управління військ оперативного командування Північ.

Про це у вівторок ввечері, 27 червня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей і застосовує диверсійно-розвідувальні групи, – написав Залужний.

За словами головкома, українські Сили оборони не втрачають пильності, проводять розвідувальні заходи та регулярно покращують свої оборонні спроможності.

Валерій Залужний запевнив, що українські Збройні сили відстежують противника на Півночі та готові дати гідну відсіч в разі потреби.

Це не перший виїзд на лінії зіткнення Головнокомандувача ЗСУ Залужного протягом червня. Перед цим український головком разом із очільником Генштабу Шапталою “провели роботу в угрупованнях військ”, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої. У відео від 19 червня, яке оприлюднив Залужний, можна побачити, як військові доповідають про стан справ на лінії фронту, а головком віддає накази щодо дій військовослужбовців.

Фото: ЗСУ

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