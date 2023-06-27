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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский указом уволил Гусева с должности гендиректора Укроборонпрома

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.

— Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром согласно поданному заявлению, — говорится в указе №357/2023на сайте Офиса президента.

Напомним, что, по неофициальной информации, Кабмин 26 июня обнародовал решение о назначении Сметанина руководителем государственного концерна Укроборонпром, оно должно вступить в силу 28 июня.

Сообщалось, что причиной смены руководства Укроборонпрома мог стать провал ракетной программы.

Факты ICTV писали, что известно о новом вероятном руководителе Укроборонпрома Сметанине .

Владимир Зеленский, Укроборонпром
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