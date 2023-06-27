Зеленский указом уволил Гусева с должности гендиректора Укроборонпрома
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.
— Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром согласно поданному заявлению, — говорится в указе №357/2023на сайте Офиса президента.
Напомним, что, по неофициальной информации, Кабмин 26 июня обнародовал решение о назначении Сметанина руководителем государственного концерна Укроборонпром, оно должно вступить в силу 28 июня.
Сообщалось, что причиной смены руководства Укроборонпрома мог стать провал ракетной программы.
Факты ICTV писали, что известно о новом вероятном руководителе Укроборонпрома Сметанине .
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