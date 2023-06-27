Зеленський указом звільнив Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну Укроборонпром.
– Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну Укроборонпром згідно з поданою заявою, – йдеться в указі №357/2023 на сайті Офісу президента.
Нагадаємо, що раніше з’явилася неофіційна інформація, що Кабмін 26 червня оприлюднив рішення про призначення Сметаніна керівником державного концерну Укроборонпром, яке має набути чинності 28 червня.
Повідомлялося, що причиною зміни керівництва Укроборонпрому міг стати провал ракетної програми.
Факти ICTV писали, що відомо про нового ймовірного очільника Укроборонпрому Германа Сметаніна.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко