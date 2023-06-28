Децентрализация, суды и статус Крыма: в каких изменениях нуждается Конституция Украины

В среду, 28 июня, исполнилось ровно 27 лет с того дня, как Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Этот документ является Основным законом, по которому живет наше государство. Он регулирует основные правила функционирования страны.

Действующая Конституция состоит из 14 разделов, последний из которых имеет номер XV, поскольку раздел о прокуратуре был исключен. Тексту Основного закона предшествует Преамбула.

С момента принятия в Конституцию неоднократно вносились изменения.

Факты ICTV расспросили у политологов, какие наиболее позитивные статьи можно выделить в документе и в каких изменениях он еще нуждается.

Как отметил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, в целом Конституция Украины 1996 года и большинство изменений к ней подтверждали демократический характер украинской политической системы.

Проблема состоит в том, что не все нормы Конституции последовательно выполняются, и существуют “параллельные правила игры”.

– Позитивное в нашей Конституции, это не то, что отличает ее от стран устойчивой демократии, а то, что нас сближает с этими странами. Это, в первую очередь, фиксация прав и свобод граждан. И также институциональные правила игры, которые определены Конституцией, — отметил политолог, назвав включение этих пунктов серьезным достижением нашей страны.

Аналогичный положительный момент выделил политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович. По его словам, на первое место можно поставить статьи, касающиеся прав и свобод человека как гражданина, поскольку это основа любого демократического государства.

В Основном законе Украины эти пункты достаточно подробно прописаны.

– Конституция Украины является достаточно совершенным нормативно-правовым актом. И когда ее приняли, она была на тот момент признана одной из лучших с точки зрения урегулирования различных вопросов, характерных для развития демократического общества, — напомнил Рейтерович.

Что стоит изменить?

Оба политолога, с которыми общались Факты ICTV, обратили внимание на необходимость сбалансирования ветвей власти. То есть, четко прописать в Конституции сферы полномочий президента, Верховной Рады и правительства.

Как объяснил Владимир Фесенко, этот вопрос является предметом широкой дискуссии. Определенный консенсус в экспертной среде есть, однако распределение полномочий и другие детали нуждаются в доработке.

– Речь идет о поиске оптимальной модели взаимоотношений государственных институтов: президент – Верховная Рада – правительство, центральная власть и местная власть. Реформа децентрализации нуждается в изменении института местных государственных администраций, — заявил политолог.

На этот аспект обратил внимание и Игорь Рейтерович. Он объяснил, что ключевые проблемы в Конституции, требующие урегулирования, касаются как раз взаимоотношений политических институтов.

– Неуравновешенность, несогласованность их полномочий, то, что они заходят на “поле” друг друга, — сообщил политолог.

Рейтерович уточнил, что такие вопросы в развитых странах решаются через принятие отдельных законов.

В Украине на сегодняшний день приняты два из трех законов: о Кабмине и о регламенте Верховной Рады. Однако нет закона, регулирующего права, обязанности и полномочия президента.

– Конституция объективно не может ответить на все вопросы. Поэтому сегодня речь должна идти не столько об изменениях в Конституцию, сколько о принятии законов, которые будут регулировать деятельность президента Украины и его взаимоотношения с парламентом и Кабинетом министров. Этот треугольник является базовым, – добавил Рейтерович.

Владимир Фесенко выделил и ряд других изменений, в которых, по его мнению, нуждается наша Конституция:

1. В первую очередь это закрепление в Основном законе реформы децентрализации. По убеждению политолога, этот процесс следует завершить сразу после войны.

2. Следует усилить унитарный характер Украинского государства, учитывая опыт с оккупированным РФ полуостровом Крым.

– Автономия – это якобы демократично, но мы увидели, как этим воспользовались в Крыму. Поэтому, на будущее, учитывая продолжение противостояния с РФ, даже если завершится нынешняя война, нам следует, чтобы в Конституции были предохранители против сепаратизма и вмешательств РФ в наши дела. И любой страны, которая будет посягать на наши территории, – объяснил свое мнение Фесенко.

3. Есть необходимость оптимизировать функционал судебной системы. Речь идет о “точечных технических изменениях” в разделе, касающемся судебной системы и Конституционного суда Украины

– Я думаю, нужно повысить квалификационные требования к членам КСУ. Это можно сделать и в законе, но в принципе и в Конституции это можно отметить, – рассказал политолог.

4. Возможно, следует зафиксировать в Конституции, кто и как назначает, формирует органы антикоррупционных структур. Фесенко отметил, что это дискуссионный вопрос, связанный с евроинтеграцией Украины и антикоррупционной реформой.

5. Со временем потребуются некоторые изменения, касающиеся европейской и евроатлантической интеграции Украины, то есть членства в Евросоюзе и НАТО. Однако это будет постепенный процесс.

6. Следует убрать из Основного закона упоминания об отдельном статусе Севастополя.

– У нас два города в стране имеют отдельный статус. Столица Украины Киев – здесь есть необходимость в отдельном статусе. А по Севастополю – это связано с присутствием там российской военно-морской базы. Это следствие еще советских подходов, – напомнил Фесенко.

7. Возможно, нужно будет изменить норму о военных базах в Украине. Сейчас в Конституции зафиксировано, что на украинской территории “не допускается расположение иностранных военных баз” (ст. 17 первой главы). Однако в законодательстве было сделано исключение для Черноморского флота РФ, базировавшегося в Севастополе еще до оккупации полуострова.

– Сейчас ни о каком российском военном присутствии на нашей территории не может быть и речи. А если мы станем членами НАТО, то вполне вероятно, что на нашей территории могут находиться военные базы НАТО, — подчеркнул политолог.

Владимир Фесенко добавил, что Конституция должна отвечать современному состоянию украинского общества, потребностям развития государственного устройства и нашей демократии.

Будущее Крыма: стоит ли менять статус

В начале мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что после деоккупации Крым может лишиться автономного статуса. Он отметил, что существование автономий в составе унитарного государства рождает сепаратистские настроения.

Об опасностях заявили и опрошенные Фактами ICTV политологи. Они придерживаются мнения, что в Конституции нужны изменения статуса Крыма.

– Это была уникальность украинской Конституции, что мы – унитарное государство с автономной республикой. Но это был очень искусственный симулякр, что привело к тем проблемам, которые мы видим, — проинформировал Игорь Рейтерович, назвав автономию полуострова “миной замедленного действия”.

По его мнению, после освобождения Крыма можно было бы провести общенациональный референдум относительно его дальнейшего статуса в Конституции.

Политолог выделил два варианта:

Крым мог бы стать 25-й областью Украины;

может быть провозглашена национально-культурная автономия крымскотатарского народа, но без отдельного парламента, правительства и так далее.

– Это должна быть история об административно-территориальной единице – точно такой же, как все остальные области Украины. Если это будет национально-культурная автономия, там может быть Курултай крымскотатарского народа, но с четко прописанными полномочиями, — заявил Рейтерович.

Владимир Фесенко, в свою очередь, отметил, что существование любой автономии в Крыму в условиях противостояния с РФ – это слишком опасно.

Политолог напомнил, что особый статус крымскотатарского народа определен в законе о коренных народах Украины.

– Думаю, можно закрепить, даже принять отдельный закон о национально-культурной автономии крымскотатарского народа. Но без автономии как особой государственной структуры с особыми правами, – уточнил он.

В любом случае этот вопрос является дискуссионным, поскольку крымские татары хотели бы иметь на полуострове крымскотатарскую автономию.

В то же время, опыт Украины показал, что автономный статус Крыма был использован Россией в ее агрессии. И это стало для нас уроком. Политолог подчеркнул, что на будущее нельзя создавать или оставлять подобные риски.

Фесенко напомнил, что Украина уже нашла демократическую альтернативу процессу федерализации – реформу децентрализации. Также можно найти оптимальную демократическую модель и в вопросе о статусе Крыма.

– Тем более если, например, будет создана крымскотатарская автономия или будет стоять вопрос о ее создании, с очень высокой вероятностью от нас будут требовать, мы знаем, кто именно (Венгрия. — Ред.), создания такой же автономии на Закарпатье. Именно национальной автономии. Прецеденты здесь очень и очень опасны, – объяснил политолог.

Фесенко добавил, что федерация или автономия – это демократические формы государственного строя в условиях, когда нет угроз национальной безопасности. Но для Украины такие угрозы существуют, поэтому следует избегать рисков.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.