Новым гендиректором Укроборонпрома назначен Герман Сметанин

Кабмин назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина, сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин. Распоряжение вступает в силу с 28 июня.

— Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов, — подчеркнул чиновник.

По его словам, перед Сметаниным стоят три главные задачи: нарастить производство боеприпасов и военной техники, построить в Укроборонпроме эффективную антикоррупционную инфраструктуру и трансформировать компанию.

Со своей стороны Камышин пообещал Сметанину поддержку непростых, но важных решений и помощь в трансформации крупнейшего оборонного предприятия.

21 марта Кабмин образовал Акционерное общество Украинская оборонная промышленность путем преобразования Госконцерна Укроборонпром.

Накануне, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.

Фото: Укроборонпром

Источник : Укроборонпром

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