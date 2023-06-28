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Новим гендиректором Укроборонпрому призначено Германа Сметаніна

Концерн Укроборонпром

Кабмін призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна, повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Розпорядження набуває чинності з 28 червня.

– Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів, – наголосив чиновник.

За його словами, перед Сметаніним стоять три головні завдання: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати в Укроборонпромі ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати компанію.

Зі свого боку Камишін пообіцяв Сметаніну підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу в трансформації найбільшого оборонного підприємства.

21 березня Кабмін утворив Акціонерне товариство Українська оборонна промисловість шляхом перетворення Держконцерну Укроборонпром.

Напередодні, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну Укроборонпром.

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Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром
Військова техніка, Кабмін, Українська зброя, Укроборонпром
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