Новим гендиректором Укроборонпрому призначено Германа Сметаніна
Кабмін призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна, повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Розпорядження набуває чинності з 28 червня.
– Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів, – наголосив чиновник.
За його словами, перед Сметаніним стоять три головні завдання: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати в Укроборонпромі ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати компанію.
Зі свого боку Камишін пообіцяв Сметаніну підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу в трансформації найбільшого оборонного підприємства.
21 березня Кабмін утворив Акціонерне товариство Українська оборонна промисловість шляхом перетворення Держконцерну Укроборонпром.
Напередодні, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну Укроборонпром.
Фото: Укроборонпром
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